Канищев: сборная Аргентины — первый претендент на победу на чемпионате мира — 2026

Бывший российский нападающий Александр Канищев назвал сборную Аргентины главным фаворитом на предстоящем чемпионате мира 2026 года.

«Особо болеть ни за кого не буду. Но мне очень импонирует и нравится сборная Аргентины. Не отдельно Месси, а именно команда. Аргентина — очень сильная сборная. Это первый претендент на победу на чемпионате мира. Мой фаворит. А там посмотрим. На чемпионате мира участвует много хороших сборных. Будет интересно», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

На групповом этапе аргентинцы сыграют с Алжиром, Австрией и Иорданией.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).