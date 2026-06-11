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«Ювентус» принял решение расстаться с генеральным директором Комолли — Ди Марцио

«Ювентус» принял решение расстаться с генеральным директором Комолли — Ди Марцио
Дамьен Комолли
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Туринский «Ювентус» прекратит сотрудничество с генеральным директором Дамьеном Комолли. Официальное заявление клуба ожидается в ближайшие часы, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Комолли занял должность генерального директора в июне 2025 года, а в ноябре того же года был повышен до CEO. Перед ним стояла задача выстроить новую управленческую и спортивную модель клуба, однако результаты работы признаны неудовлетворительными. Среди основных причин ухода называют невыход «Ювентуса» в Лигу чемпионов по итогам сезона-2025/2026, а также неудачные трансферные кампании.

До прихода в туринский клуб Комолли с 2020 по 2025 год занимал пост президента французской «Тулузы». Под его руководством клуб выиграл Кубок Франции в 2023 году. После прекращения сотрудничества с Комолли «Ювентус» приступит к поиску нового генерального директора.

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