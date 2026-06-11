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В Турции раскрыли, когда «Зенит» хочет завершить переход Аугусто из «Трабзонспора»

В Турции раскрыли, когда «Зенит» хочет завершить переход Аугусто из «Трабзонспора»
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«Зенит» и «Трабзонспор» достигли соглашения практически по всем условиям трансфера нападающего Фелипе Аугусто. Об этом сообщает Puskas Sports со ссылкой на журналиста Юнуса Эмре Селя на странице в социальной сети X.

По информации источника, санкт-петербургский клуб хочет завершить последние детали сделки и оформить переход после возвращения 22-летнего форварда из отпуска.

Ранее СМИ сообщали, что «Зенит» заплатит за переход нападающего «Трабзонспора» € 22 млн, из которых € 17 млн — в качестве фиксированной суммы и ещё € 5 млн — в виде бонусов.

Аугусто играет за «Трабзонспор» с лета 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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