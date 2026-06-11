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«ПСЖ» хочет купить Олисе из «Баварии» летом — L'Equipe

«ПСЖ» хочет купить Олисе из «Баварии» летом — L'Equipe
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«ПСЖ» желает приобрести крайнего нападающего «Баварии» Майкла Олисе нынешним летом. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, в парижском клубе считают, что могут убедить французского вингера присоединиться к ним. Финансовый фактор не станет препятствием для «ПСЖ». Кроме того, возможный уход нападающего Брэдли Баркола может помочь в осуществлении трансфера Олисе.

В минувшем сезоне Олисе принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 31 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

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