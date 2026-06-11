Аленичев оценил перспективы перехода Воробьёва из «Локомотива» в «Спартак»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил перспективы перехода форварда «Локомотива» Дмитрия Воробьёва в состав красно-белых.

«Для нашего чемпионата это очень хороший и квалифицированный нападающий. Я даже больше скажу, это один из сильнейших нападающих. Говорили, что ЦСКА его хочет, «Динамо», «Зенит» интересуется и также «Спартак». Мне бы хотелось, чтобы русский футболист… просто я не знаю, за какие там деньги. Конечно, если там будут какие-то безумные деньги просить, то я категорически против. А так, я считаю, что это усиление будет для «Спартака». Моё мнение, что если «Зенит», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак» сделают финансовые предложения одинаковые, то он выберет «Спартак». Во-первых, Москва, наверное, он не захочет уезжать, а, во-вторых, кто бы что ни говорил, какие бы опросы не проводили, «Спартак» — это самая народная команда», — сказал Аленичев в видео на YouTube-канале «100% Мяса».

В прошедшем сезоне Воробьёв провёл за клуб 34 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал четыре результативные передачи.