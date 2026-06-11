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«Бетис» поддержал нападающего Эза Абде. Игрок пропустит ЧМ-2026 из-за травмы

«Бетис» поддержал нападающего Эза Абде. Игрок пропустит ЧМ-2026 из-за травмы
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«Бетис» поддержал флангового нападающего своей команды Абдессамада Эззалзули после сообщения о том, что футболист не сможет выступить за сборную Марокко на чемпионате мира — 2026. Вингер получил травму связок правого колена во время товарищеского матча с национальной командой Норвегии (1:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Марокко
Окончен
1 : 1
Норвегия
1:0 Диас – 8'     1:1 Эдегор – 75'    

«Мы знаем, как ты трудился, чтобы осуществить свою мечту о чемпионате мира. Жизнь иногда бьёт несправедливо, но мы убеждены, что твой футбол и усилия скоро будут вознаграждены. Мы с тобой, Эз Абде», – сообщает аккаунт «Бетиса» в социальной сети X.

По итогам сезона-2025/2026 Абдессамад Эззалзули провёл 42 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.

На чемпионате мира — 2026 сборная Марокко сыграет в группе C с командами Бразилии, Гаити и Шотландии.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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