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«Манчестер Сити» получил отказ на второе предложение по Андерсону в £ 122 млн

«Манчестер Сити» получил отказ на второе предложение по Андерсону в £ 122 млн
Эллиот Андерсон
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«Манчестер Сити» направил второе предложение о трансфере полузащитника «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона и получил отказ. Сумма предложения составила £ 106 млн с учётом бонусов до £ 122 млн, сообщает BBC Sport.

Если сделка будет заключена, 23-летний хавбек станет самым дорогим английским футболистом в истории, превзойдя переход Деклана Райса из «Вест Хэма» в «Арсенал» за £ 105 млн в 2023 году.

Андерсон — воспитанник «Ньюкасла». В «Ноттингем Форест» он перешёл в 2024 году за £15 млн. В минувшем сезоне полузащитник провёл 38 матчей в АПЛ, забил четыре гола, а всего за клуб — 92 встречи и шесть голов. На текущей неделе он вышел в стартовом составе сборной Англии в товарищеском матче с Коста-Рикой (3:0) и готовится к чемпионату мира. Переговоры между клубами могут продолжаться во время турнира.

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