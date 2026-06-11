«Флуминенсе» хочет сделать «идеальную линию обороны» с Нино и Тьяго Силвой — Globo

«Флуминенсе» стремится сформировать «идеальную линию обороны» с защитниками Нино («Зенит») и Тьяго Силвой (свободный агент). Об этом сообщает Planeta do Futebol со ссылкой на Globo на странице в социальной сети X.

По информации источника, санкт-петербургский клуб отклонил одно предложение «Флуминенсе», запросив большую сумму и более сжатый срок выплат. Бразильская команда сделает новое предложение, однако если «Зенит» останется непреклонным, то сделка не состоится.

Тьяго Силва получает запросы от «Флуминенсе». Однако на текущий момент 41-летний защитник находится в отпуске и не определился со своим будущим.

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