Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев назвал фаворитов чемпионата мира 2026 года.

«Против Франции тяжело идти, конечно. Франция, Испания может удивить за счёт своего футбола. И у Португалии ещё состав мощный. Вот эти три фаворита. Хотя не обязательно, что какой-то фаворит победит. Там всё что угодно может произойти», — сказал Бакаев в видео в телеграм-канале «Локомотива».

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).