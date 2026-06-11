Экс-игрок «Спартака» Ещенко назвал трёх фаворитов чемпионата мира — 2026

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о фаворитах чемпионата мира — 2026.

«Главные фавориты чемпионата мира для меня — испанцы, французы и бразильцы. Пишут, что по составу Франция — сильнейшая, но они умудрились Кот-д’Ивуару проиграть. За лучшего бомбардира, скорее всего, поборются Кейн и Мбаппе. Также жду сюрприз от сборной Узбекистана. Для них это первый крупный турнир, и пока сложно сказать, как далеко они смогут пройти», — приводит слова Ещенко Sport24.

На чемпионате мира 2022 года сборная Франции дошла до финала. Испанская национальная команда завершила выступление на стадии 1/8 финала, бразильская — на этапе 1/4 финала.

Невероятные стадионы ЧМ-2026: