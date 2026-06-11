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Канищев — о сборной России: вышли играть с Египтом — и сразу тушуемся, ничего интересного

Канищев — о сборной России: вышли играть с Египтом — и сразу тушуемся, ничего интересного
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Бывший российский нападающий Александр Канищев высказался о результатах сборной России после товарищеских матчей с Египтом (0:1), Буркина-Фасо (3:0) и Тринидадом и Тобаго (3:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Тринидад и Тобаго
1:0 Бевеев – 7'     2:0 Сильянов – 15'     3:0 Батраков – 60'    

«В товарищеских матчах сборной России нет никакого стимула. Все понимают, что это игры ни о чём, формальные. Если бы мы к чему-то готовились и каждый футболист своей игрой хотел доказать место в составе, чтобы попасть на чемпионат мира или Европы, было бы другое настроение. Но когда играем с неизвестными соперниками без стимулов, понять футболистов тоже можно. Конец сезона, хочется отдохнуть от чемпионата и уехать. А им надо играть. Я понимаю те сборные, которые готовятся к чемпионату мира. А мы формально исполняем, чтобы просто было.

Поэтому и качество матчей такое. Расширенные списки сборной меняются в таких объёмах, сегодня в сборной кто только не играл. В национальной команде должны играть лучшие из лучших, а у нас меняют одного за другим, чтобы посмотреть. Посмотрели, и дальше что? Считаю, что сборная всё равно должна играть. Но надо подбирать сильные сборные, чтобы был раздражитель. Тогда будет другое качество на поле. Вышли сыграть с Египтом, который участвует в чемпионате мира — мы сразу тушуемся. Играя с третье-разрядными сборными, имеем преимущество, обыгрываем, но ничего интересного не видим на поле», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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