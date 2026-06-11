Даниил Уткин покинул «Торпедо» после завершения аренды

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин покинул московское «Торпедо», за которое игрок выступал в рамках арендного соглашения в минувшем сезоне.

«Завершена аренда Даниила Уткина. Полузащитник присоединился к команде в феврале 2026 года. В его активе три гола и четыре результативные передачи в 13 матчах за «Торпедо». Даниил, спасибо за игру и профессиональное отношение к тренировочному процессу. Удачи в дальнейшей карьере!» – сообщает телеграм-канал «Торпедо».

Даниил Уткин является воспитанником «Краснодара». В 2022 году футболист перешёл в «Ростов», после чего на правах аренды также выступал за грозненский «Ахмат» и калининградскую «Балтику».