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Сборная России раскрыла слова Карпина футболистам после матча с Тринидадом и Тобаго

Сборная России раскрыла слова Карпина футболистам после матча с Тринидадом и Тобаго
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин обратился к футболистам национальной команды после товарищеского матча с Тринидадом и Тобаго (3:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Тринидад и Тобаго
1:0 Бевеев – 7'     2:0 Сильянов – 15'     3:0 Батраков – 60'    

«Ребят, спасибо большое за сбор. Сложный, тяжёлый. Понятно, психология, усталость даже какая-то с выездом в Египет, с выездами сюда, в Калининград, Волгоград. За исключением второго тайма, как я говорил, не очень понравилось, всё остальное — просто красавцы. Благодарен вам очень, поэтому можете отдыхать спокойно.

Сегодня, понятно, хотелось бы, наверное… все сами говорите, ещё бы три-четыре забили вообще бы спокойно, ничего бы сверхъестественного не было бы. Что есть, то есть. Претензий сегодня ни к кому нет и в принципе по сборам, поэтому молодцы, так что всех вас поздравляю с отпуском. Не расстраиваемся, красавцы, молодцы, вообще слов нет», — сказал Карпин в видео на YouTube-канале сборной России.

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