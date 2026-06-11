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Йорди Рейна из «Родины» признан лучшим игроком сезона Первой лиги

Йорди Рейна из «Родины» признан лучшим игроком сезона Первой лиги
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Перуанский нападающий московской «Родины» Йорди Рейна признан лучшим игроком Первой лиги в сезоне-2025/2026. Об этом сообщает телеграм-канал Лиги Pari.

За форварда столичного клуба проголосовало большинство капитанов и главных тренеров команд лиги. По итогам минувшего сезона Рейна провёл 28 матчей за клуб, в которых забил семь голов и сделал восемь результативных передач, став лучшим ассистентом ФНЛ. Футболист выступает за столичную команду с 2024 года.

Московский клуб завершил сезон-2025/2026 на первой строчке турнирной таблицы Первой лиги, набрав 68 очков, и вышел в Мир Российскую Премьер-Лигу на следующий сезон.

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