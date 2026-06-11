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Нагучев назвал сборную-открытие ЧМ-2026, а также команды, которые провалят выступление

Нагучев назвал сборную-открытие ЧМ-2026, а также команды, которые провалят выступление
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Известный российский комментатор Роман Нагучев считает сборную Японии возможным открытием чемпионата мира 2026 года, а сборные Нидерландов и Германии назвал в чмсле команд, которые провалят выступление на турнире.

«Сборные Германии и Голландии. Я очень и очень настороженно слежу, как они готовятся, и там далеко не всё убедительно. Я видел матч со сборной Узбекистана у голландцев, понятно, что он больше напоминал тренировку, но как будто узбеки готовы лучше. Голландцы ещё проиграли Алжиру.

Короче, если говорить об открытии, то я жду, что сборная Японии может показать что-то очень крутое, а сборная Голландии и сборная Германии… возможно, как это часто бывает, проигрывают товарищеские матчи перед турниром, но потом хорошо сыграют. Однако провал кому-то из них, возможно, достанется», — сказал Нагучев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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