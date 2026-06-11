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Голкипер «Ротора» Никита Чагров — лучший вратарь сезона Первой лиги

Голкипер «Ротора» Никита Чагров — лучший вратарь сезона Первой лиги
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Голкипер волгоградского «Ротора» Никита Чагров стал лучшим вратарём Первой лиги в рамках сезона-2025/2026. Об этом сообщает телеграм-канал Лиги Pari.

По итогам минувшего розыгрыша Первой лиги вратарь волгоградцев провёл 34 встречи за клуб, в которых пропустил 26 голов и 17 раз отыграл «на ноль». После завершении сезона ФНЛ ряд СМИ сообщили об интересе московского ЦСКА к голкиперу «Ротора».

«Ротор» по итогам минувшего сезона занял четвёртое место в турнирной таблице Лиги Pari. В переходных матчах за право выступать в Мир РПЛ волгоградский клуб уступил тольяттинскому «Акрону» по сумме двух встреч (0:2, 1:0).

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