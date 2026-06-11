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Гвардиол отложил вопрос о продлении контракта с «Сити» на фоне интереса «Реала» — AS

Гвардиол отложил вопрос о продлении контракта с «Сити» на фоне интереса «Реала» — AS
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«Манчестер Сити» предложил защитнику Йошко Гвардиолу новый контракт, однако 24-летний футболист попросил у «горожан» время на обдумывание ситуации, поскольку ему известно об интересе со стороны мадридского «Реала». Об этом сообщает AS.

По информации источника, хорватский игрок, который примет участие на чемпионате мира 2026 года, не хочет торопиться с принятием решения о будущем. Подчёркивается, что «Манчестер Сити» не желает продавать защитника.

Гвардиол выступает за «горожан» с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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