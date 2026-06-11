«Челси» может подписать Рашфорда с одним условием — журналист Филлипс

«Челси» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рашфорду, который провёл минувший сезон в аренде в «Барселоне». Об этом сообщает TEAMtalk со ссылкой на журналиста Саймона Филлипса.

По информации источника, лондонский клуб не готов подписывать 28-летнего футболиста на постоянной основе. Если «Челси» осуществит сделку по переходу Рашфорда, то это будет только аренда. В случае перехода англичанина от «синих» может потребоваться выплачивать ему зарплату в размере £ 325 тыс. (€ 377 тыс.) в неделю, в связи с чем они не хотят тратить дополнительные средства на трансфер нападающего.

В минувшем сезоне Рашфорд принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2028 года.

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