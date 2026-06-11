Голкипер Волков покидает «Акрон» и переходит в «Родину»

Голкипер Сергей Волков покидает «Акрон» на полноценной основе. «Родина» реализовала право выкупа голкипера перед истечением срока арендного соглашения.

«Трудно было представить, что Сергей когда-нибудь покинет «Акрон». Настал момент, когда клуб и сам футболист продолжают развиваться разными путями: внимательно следили за его успехами с «Родиной» в прошлом сезоне и уважаем его решение продолжить карьеру в Москве. Сергей приобрёл в Тольятти любовь болельщиков — это самое главное его наследие. Уверен, что его история в «Акроне» ещё до конца не написана. Желаю ему большой удачи на новом этапе в карьере», — приводит слова владельца «Акрона» Павла Морозова телеграм-канал клуба.

Сергей Волков выступал за «Акрон» с момента его образования в 2018 году и является его рекордсменом по количеству сыгранных матчей (202).