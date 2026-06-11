Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кубок войны». Посольство Ирана опубликовало постер с горой черепов в преддверии ЧМ-2026

«Кубок войны». Посольство Ирана опубликовало постер с горой черепов в преддверии ЧМ-2026
Комментарии

Посольство Ирана в Индонезии опубликовало постер в преддверии чемпионата мира — 2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Турнир стартует сегодня, 11 июня, встречей сборных Мексики и ЮАР на стадионе «Ацтека» в Мехико.

Фото: https://x.com/IraninIndonesia

На постере изображена гора черепов, на вершине которой находится трофей чемпионата мира, но вместо земного шара в его центре также череп. На изображении написано: «Кубок войны (в оригинале надпись «War Cup» созвучна с «World Cup», то есть чемпионат мира. – Прим. «Чемпионата»). Когда постоянный участник каждой войны становится принимающей стороной чемпионата мира по футболу».

Помимо этого, в сообщении посольство Ирана написано «Самая большая катастрофа всех времён», это отсылка к фразе президента США Дональда Трампа о том, что грядущий турнир будет самым крупным в истории.

Ранее сборная Ирана перенесла свою тренировочную базу на время ЧМ-2026 из США в Мексику на фоне военного конфликта с американской страной.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Полный гайд по ЧМ-2026. Расписание, состав групп, регламент, стадионы и фавориты
Полный гайд по ЧМ-2026. Расписание, состав групп, регламент, стадионы и фавориты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android