Аморим может возглавить «Милан», Гласнер стал менее приоритетным вариантом — Моретто

В ближайшие часы «Милан» осуществит прямые контакты с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» Рубеном Аморимом. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто на странице в социальной сети X.

По информации источника, итальянский клуб также намерен связаться с тренером «Кристал Пэлас» Оливером Гласнером и Маттиасом Яйссле, возглавляющим «Аль-Ахли». Подчёркивается, что Гласнер стал менее приоритетным вариантом для «Милана», который хочет ускорить процесс принятия окончательного решения по кандидатуре нового тренера.

Последним местом работы Аморима был «Манчестер Юнайтед», который он возглавлял с ноября 2024 года по январь 2026 года.

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