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Ямаль вернулся к тренировкам со сборной Испании — Романо

Ямаль вернулся к тренировкам со сборной Испании — Романо
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Вингер сборной Испании Ламин Ямаль, пропустивший несколько недель из-за травмы, вернулся к тренировкам и предположительно сможет принять участие в первом матче национальной команды на чемпионате мира 2026 года, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Сообщается, что Ямаль полон желания играть и чувствует себя прекрасно.

Первый матч сборная Испании на турнире проведёт 15 июня с командой Кабо-Верде.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь чемпионата мира — 2026
Турнирная таблица чемпионата мира — 2026
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