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«Реал» продвинулся в переговорах по Б. Силве, Моуринью заинтересован в игроке — Романо

«Реал» продвинулся в переговорах по Б. Силве, Моуринью заинтересован в игроке — Романо
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Мадридский «Реал» направил официальное предложение бывшему полузащитнику «Манчестер Сити» Бернарду Силве. Переговоры о подписании 31-летнего футболиста продвинулись. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, тренер Жозе Моуринью, близкий к назначению в «Реал», настаивает на переходе Бернарду Силвы. «Сливочные» уверены, что способны опередить «Барселону» и «Атлетико» в борьбе за подписание португальца.

Ранее СМИ сообщали, что Силва может подписать с «Барселоной» двухлетний контракт. При этом полузащитник готов пойти на понижение зарплаты, чтобы сине-гранатовые соответствовали финансовым правилам Ла Лиги.

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