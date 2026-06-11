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Аршавин дал прогноз на матч открытия чемпионата мира, в котором Мексика сыграет с ЮАР

Аршавин дал прогноз на матч открытия чемпионата мира, в котором Мексика сыграет с ЮАР
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался перед матчем открытия чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Мексики встретится с командой ЮАР.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Не начался
ЮАР
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В городе очень много людей в футболках сборной Мексики. Это сейчас самый ходовой товар. В других футболках практически нет. Ничего не говорит о том, что Мексика играет именно с ЮАР. Все мексиканцы, с теми, с кем мне довелось пообщаться, ожидают победы, чтобы потом это широко отпраздновать. На мой взгляд, Мексика одержит победу 2:0 или 3:0. Не думаю, что это будет сложный матч в плане футбола, поэтому ждём хорошего старта», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Матч между Мексикой и ЮАР пройдёт в группе А. Во 2-м туре мексиканская национальная команда встретится с Южной Кореей (19 июня), в 3-м туре — с Чехией (25 июня). ЮАР во 2-м туре сыграет с Чехией (18 июня), в 3-м туре — с Южной Кореей (25 июня).

Календарь чемпионата мира — 2026
Турнирная таблица чемпионата мира — 2026
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