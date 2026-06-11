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Форвард «Родины» Максименко признан лучшим нападающим Первой лиги сезона-2025/2026

Форвард «Родины» Максименко признан лучшим нападающим Первой лиги сезона-2025/2026
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Форвард «Родины» Артём Максименко признан лучшим нападающим Первой лиги в сезоне-2025/2026. Об этом сообщает телеграм-канал Лиги Pari.

По итогам минувшего розыгрыша Первой лиги нападающий столичного клуба забил 17 голов в 34 матчах, два из которых — с пенальти, тем самым став победителем гонки бомбардиров ФНЛ. Максименко присоединился к московской команде в 2025 году, ранее он выступал за саратовский «Сокол», армянский «Урарту», «Ротор», «Балтику», «Урал» и «Нижний Новгород».

«Родина» завершила сезон-2025/2026 на первой строчке турнирной таблицы Первой лиги, набрав 68 очков, и вышла в Мир Российскую Премьер-Лигу на следующий сезон.

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