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Sport.es: Ямаль сыграет 15-20 минут с Кабо-Верде, 30 минут — с Саудовской Аравией

Sport.es: Ямаль сыграет 15-20 минут с Кабо-Верде, 30 минут — с Саудовской Аравией
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте принял решение, что нападающий Ламин Ямаль, прибывший в расположение национальной команды с травмой мышцы бедра левой ноги, сыграет в матче 1-го тура группового этапа с Кабо-Верде (15 июня) 15-20 минут. Это нужно, чтобы футболист набрал соревновательный темп. Об этом сообщает Sport.es.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Кабо-Верде
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, во встрече 2-го тура группового этапа с Саудовской Аравией (21 июня) Ямалю отведут 30 минут игрового времени. Не исключено, что 18-летний нападающий выйдет в стартовом составе на матч 3-го тура группового этапа с Уругваем (27 июня).

Ранее сообщалось, что в четверг, 11 июня, Ямаль приступил к тренировкам в общей группе.

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