Sport.es: Ямаль сыграет 15-20 минут с Кабо-Верде, 30 минут — с Саудовской Аравией

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте принял решение, что нападающий Ламин Ямаль, прибывший в расположение национальной команды с травмой мышцы бедра левой ноги, сыграет в матче 1-го тура группового этапа с Кабо-Верде (15 июня) 15-20 минут. Это нужно, чтобы футболист набрал соревновательный темп. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, во встрече 2-го тура группового этапа с Саудовской Аравией (21 июня) Ямалю отведут 30 минут игрового времени. Не исключено, что 18-летний нападающий выйдет в стартовом составе на матч 3-го тура группового этапа с Уругваем (27 июня).

Ранее сообщалось, что в четверг, 11 июня, Ямаль приступил к тренировкам в общей группе.

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Чем уникален Ламин Ямаль: