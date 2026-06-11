«Хрен пойми кто». Генич — о составе сборной Бразилии на ЧМ-2026

Известный комментатор Константин Генич высказался о составе сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года.

«Ромарио, Бебето, Роналдо… всегда у них был страйкер, лучший в мире нападающий. А сейчас Матеус Кунья… при всём уважении… Я просто посмотрел состав сборной Бразилии, и если раньше, перед большим турниром, смотришь, и уже страшно… А сейчас смотришь, у них крайние защитники хрен пойми кто. Уэсли сломался, ну, Дуглас Сантос, окей, это не хрен пойми кто, это чемпион России. Данило, там из «Фламенго» несколько ребят, какой-то Перейра Лео», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Первый матч на чемпионате мира Бразилия проведёт с Марокко. Игра состоится 14 июня.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).