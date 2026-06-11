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Эсекьель Барко признан лучшим игроком сезона-2025/2026 в «Спартаке»

Эсекьель Барко признан лучшим игроком сезона-2025/2026 в «Спартаке»
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Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко признан лучшим игроком сезона-2025/2026 в составе красно-белых по результатам голосования болельщиков, сообщает официальный сайт клуба.

Барко набрал 42% голосов в опросе. Футболист опередил в голосовании Руслана Литвинова, Романа Зобнина, Пабло Солари и Кристофера Ву.

Футболист перешёл в московский «Спартак» летом 2024 года из «Ривер Плейт» за € 14 млн. В прошедшем сезоне Барко провёл за клуб 37 игр во всех турнирах, в которых забил восемь мячей, а также сделал восемь результативных передач. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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