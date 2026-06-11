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Бернарду Силва принял предложение «Реала» и бесплатно перейдёт к «сливочным» — Шнайдер

Бернарду Силва принял предложение «Реала» и бесплатно перейдёт к «сливочным» — Шнайдер
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Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва принял предложение мадридского «Реала» о контракте и присоединится к «сливочным» в качестве свободного агента. Об этом сообщает журналист Fussball Transfers Доминик Шнайдер на своей странице в социальной сети X.

Ранее СМИ сообщали, что в подписании 31-летнего полузащитника заинтересован лично Жозе Моуринью, близкий к назначению на должность главного тренера «Реала».

В минувшем сезоне Бернарду принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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