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«Кайфарики». Генич дал определение сборной Кюрасао

«Кайфарики». Генич дал определение сборной Кюрасао
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Известный комментатор Константин Генич дал определение сборной Кюрасао на чемпионате мира 2026 года.

«Я вот смотрю кадры до чемпионата мира, они кайфарики. Они на смешном автобусе приехали, на школьном. На тренировку приезжают, все танцуют, на пляже лежат, отдыхают. То есть для них это фестиваль. Если бы они играли в США, Мексике, Канаде, то для них вообще был бы кайф. Слетать там, сыграть, здесь пометить территорию и туда ещё поехать. Поэтому для них что Кот-д'Ивуар в группе, что Испания, что Германия, что Кабо-Верде – вообще плевать», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

На групповом этапе сборной Кюрасао предстоит встретиться с Германией, Кот-д'Ивуаром и Эквадором.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь чемпионата мира — 2026
Турнирная таблица чемпионата мира — 2026
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