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В Испании раскрыли, почему Бернарду Силва отказался от перехода в «Барселону»

В Испании раскрыли, почему Бернарду Силва отказался от перехода в «Барселону»
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Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва договорился о переходе в «Барселону», где он получал бы «разумную» зарплату. Однако сине-гранатовые сообщили 31-летнему футболисту, что не гарантируют ему место в основном составе. Об этом сообщает журналист El Chiringuito Хосе Альварес Гайя на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, каталонский клуб не был намерен менять позицию, даже если бы другие клубы попытались перехватить Бернарду, поскольку состав «Барселоны» хорошо укомплектован на позиции полузащитника.

Ранее СМИ сообщили, что португалец принял предложение мадридского «Реала», куда перейдёт в качестве свободного агента.

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