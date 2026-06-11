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Стал известен срок контракта Бернарду Силвы с «Реалом»

Стал известен срок контракта Бернарду Силвы с «Реалом»
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31-летний полузащитник Бернарду Силва подпишет контракт с мадридским «Реалом» до 2028 года с возможностью продления ещё на сезон в зависимости от сыгранных матчей. Об этом сообщает журналист Бен Фернандес Сантос на странице в социальной сети X.

По информации источника, португальский футболист договорился обо всех условиях трудового соглашения с «Королевским клубом».

По окончании минувшего сезона Бернарду покинул «Манчестер Сити». В минувшем сезоне Бернарду принял участие в 53 встречах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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