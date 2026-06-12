Сборные Мексики и ЮАР за матч заработали 75% всех красных карточек, показанных на ЧМ-2022

Сборные Мексики и ЮАР за матч заработали 75% всех красных карточек, показанных на ЧМ-2022. Это случилось в матче открытия чемпионата мира по футболу 2026 года. Игра прошла на стадионе «Ацтека» в Мехико. В качестве главного арбитра выступил Вилтон Сампайо (Терезина-ди-Гояс, Бразилия). Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты сборной Мексики.

Полузащитник ЮАР Яя Ситхоле был удалён на 49-й минуте за фол последней надежды. Нападающий африканской команды Тхемба Зване получил красную карточку на 84-й минуте после просмотра VAR. Футболист оставил свою команду вдевятером, нанеся удар по лицу сопернику. На 90+2-й был удалён защитник Мексики Сесар Монтес.

На чемпионате мира 2022 года было показано четыре красные карточки за весь турнир.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).