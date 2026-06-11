Жозе Моуринью назначен главным тренером «Реала»

Жозе Моуринью назначен главным тренером мадридского «Реала». Контракт со специалистом заключён до 30 июня 2029 года.

«Совет директоров мадридского «Реала», заседание которого состоялось сегодня, в четверг, 11 июня, под председательством Флорентино Переса, принял решение назначить Жозе Моуринью главным тренером первой команды на следующие три сезона, до 30 июня 2029 года.

Жозе Моуринью присоединится к «Реалу» 13 июля, в день начала предсезонной подготовки», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее специалист уже возглавлял мадридский клуб с 2010 по 2013. С клубом Моуринью выигрывал чемпионат Испании и Кубок страны.