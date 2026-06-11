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Защитник «Локомотива» Монтес — капитан сборной Мексики в матче открытия ЧМ-2026

Защитник «Локомотива» Монтес — капитан сборной Мексики в матче открытия ЧМ-2026
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Защитник московского «Локомотива» и сборной Мексики Сесар Монтес выйдет на поле с капитанской повязкой в матче открытия чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой ЮАР. Игра пройдёт на стадионе «Ацтека» в Мехико. В качестве главного арбитра выступит Вилтон Сампайо (Терезина-ди-Гояс, Бразилия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
1-й тайм
1 : 0
ЮАР
1:0 Киньонес – 9'    

Футболист московского «Динамо» Луис Чавес также попал в заявку сборной Мексики, но не появится на поле с первых минут.

Матч между Мексикой и ЮАР пройдёт в группе А. Во 2-м туре мексиканская национальная команда встретится с Южной Кореей (19 июня), в 3-м туре — с Чехией (25 июня). ЮАР во 2-м туре сыграет с Чехией (18 июня), в 3-м туре — с Южной Кореей (25 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь чемпионата мира — 2026
Турнирная таблица чемпионата мира — 2026
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