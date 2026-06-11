Маркос Сенеси вызван в сборную Аргентины на ЧМ-2026 вместо Балерди

Защитник «Тоттенхэма» Маркос Сенеси вызван в сборную Аргентины на чемпионат мира 2026 года. Об этом информирует пресс-служба национальной команды на странице в социальной сети X.

29-летний футболист заменит в сборной защитника «Марселя» Леонардо Балерди, получившего травму.

За аргентинскую национальную команду Сенеси провёл три товарищеских матча.

В минувшем сезоне защитник играл за «Борнмут». Он принял участие в 39 встречах во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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