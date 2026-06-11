Сальма Хайек выступила на церемонии открытия ЧМ-2026 в Мексике

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек выступила со вступительной речью на торжественной церемонии открытия чемпионата мира 2026 года. Она проходит в эти минуты на стадионе «Ацтека» в мексиканской столице Мехико. В 22:00 мск начнётся матч открытия мирового первенства 2026 года между сборными Мексики и ЮАР.

В розыгрыше турнира принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.