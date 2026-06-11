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Радимов высказался о Монтесе и перспективах Мексики в стартовом матче ЧМ-2026 с ЮАР

Радимов высказался о Монтесе и перспективах Мексики в стартовом матче ЧМ-2026 с ЮАР
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о защитнике московского «Локомотива» и сборной Мексики Сесаре Монтесе, а также о перспективах мексиканцев в матче открытия чемпионата мира — 2026 с командой ЮАР.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
1-й тайм
1 : 0
ЮАР
1:0 Киньонес – 9'    

«Мексика на порядок сильнее, уж на своём поле точно возьмёт победу. Я не понимаю, за счёт чего ЮАР сможет зацепить хоть одно очко.

Монтес? Он не самый ключевой игрок сборной Мексики, выполняет вспомогательную роль, там есть свои лидеры», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Матч между Мексикой и ЮАР пройдёт в группе А. Во 2-м туре мексиканская национальная команда встретится с Южной Кореей (19 июня), в 3-м туре — с Чехией (25 июня). ЮАР во 2-м туре сыграет с Чехией (18 июня), в 3-м туре — с Южной Кореей (25 июня).

Календарь чемпионата мира — 2026
Турнирная таблица чемпионата мира — 2026
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