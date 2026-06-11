Обляков назвал две сборные, за которыми будет следить на ЧМ-2026

Полузащитник сборной России и ЦСКА Иван Обляков назвал две национальные команды, за которыми будет следить на чемпионате мира 2026 года.

«Добрый вечер всем! Сегодня стартует чемпионат мира! Столько сильных команд, что фаворита назвать сложно. Мой взгляд прикован к двум сборным.

Португалия — это, конечно, легенды и молодые таланты. Но особенно цепляет, как Витинья и Жоау Невеш дирижируют игрой в центре. Искусство!

И, конечно, болею за Узбекистан. Пусть Аббос и вся команда покажут свой максимум и пройдут как можно дальше. Болеем за вас!» — написал Обляков в своём телеграм-канале.

Невероятные стадионы ЧМ-2026: