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Мостовой дал прогноз на матч открытия ЧМ-2026 Мексика — ЮАР

Мостовой дал прогноз на матч открытия ЧМ-2026 Мексика — ЮАР
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался перед матчем открытия чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Мексики встретится с командой ЮАР.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
1-й тайм
1 : 0
ЮАР
1:0 Киньонес – 9'    

«Всем привет. Ну что, чемпионат мира. Матч открытия. Мексика как хозяин и Южная Африка. Интересная игра. Ну, во-первых, она интересна тем, что начинается чемпионат мира. С одной стороны, всё просто, с другой стороны, всё тяжело. Непонятно, как, кто, чего. Сюрпризов будет очень много, потому что чемпионат первый раз в истории такой.

Но если конкретно говорить по Мексике, команда, конечно же, хорошая, с хорошим подбором футболистов. Многие футболисты играют в европейских чемпионатах. Ну и плюс хозяева. Южноафриканцы, конечно же, создадут проблемы, потому что, во-первых, много футболистов интересных, но малоизвестных. Поэтому я думаю, что проблемы будут и там и там. Однако, скорее всего, Мексика добудет эту победу.

Я думаю, что 2:1 или ничейный результат — 1:1 или 2.2. Вот, скорее всего, так», — сказал Мостовой в видео в своём телеграм-канале.

Матч между Мексикой и ЮАР пройдёт в группе А. Во 2-м туре мексиканская национальная команда встретится с Южной Кореей (19 июня), в 3-м туре — с Чехией (25 июня). ЮАР во 2-м туре сыграет с Чехией (18 июня), в 3-м туре — с Южной Кореей (25 июня).

Календарь чемпионата мира — 2026
Турнирная таблица чемпионата мира — 2026
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