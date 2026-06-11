Колумбийская певица Шакира первой в истории выступила на четырёх чемпионатах мира. Артистка исполняла музыкальные композиции на мировых первенствах 2006, 2010, 2014 и 2026 годов.

В четверг, 11 июня, Шакира исполнила песню под названием Dai Dai на церемонии открытия чемпионата мира 2026 года, которая прошла на стадионе «Ацтека» в Мехико.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.

Невероятные стадионы ЧМ-2026: