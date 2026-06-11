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Фото: флаг Узбекистана на проносе символики стран-участниц ЧМ-2026

Фото: флаг Узбекистана на проносе символики стран-участниц ЧМ-2026
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Флаг Узбекистана был вынесен в числе символики всех стран-участниц на торжественной церемонии открытия чемпионата мира 2026 года. Она проходила на стадионе «Ацтека» в мексиканской столице Мехико. В 22:00 мск начнётся матч открытия мирового первенства 2026 года между сборными Мексики и ЮАР.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
1-й тайм
1 : 0
ЮАР
1:0 Киньонес – 9'    

Фото: Кадр из трансляции

В розыгрыше турнира принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.

Календарь чемпионата мира — 2026
Турнирная таблица чемпионата мира — 2026
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