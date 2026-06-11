Видео: врачи реанимируют болельщика, которому стало плохо у стадиона в Мексике

Болельщику стало плохо у стадиона «Ацтека» в Мексике, где проходит матч открытия чемпионата мира между местной сборной и ЮАР.

Болельщику стало плохо у стадиона в Мексике:

По информации Futbol Sapiens, 40-летний болельщик перенёс сердечный приступ после входа на стадион. Врачам пришлось провести мужчине сердечно-лёгочную реанимацию. После того как болельщик пришёл в себя, его отвезли в больницу, в кардиологическое отделение.

В розыгрыше турнира принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.