Флаг России появился в трансляции матча открытия ЧМ-2026

Во время церемонии открытия чемпионата мира 2026 года в Мексике в трансляцию попал флаг России, который вместе с флагами других стран был расположен на крыше стадиона «Ацтека». В матче открытия встречаются Мексика и ЮАР.

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

В розыгрыше турнира принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.

Невероятные стадионы ЧМ-2026: