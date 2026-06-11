Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хулиан Киньонес стал автором первого гола на чемпионате мира 2026 года

Хулиан Киньонес стал автором первого гола на чемпионате мира 2026 года
Комментарии

Нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес отличился на девятой минуте матча открытия чемпионата мира по футболу 2026 года с ЮАР и стал автором первого гола на ЧМ-2026. Игра проходит на стадионе «Ацтека» в Мехико. Счёт в матче 1:0 в пользу Мексики. В качестве главного арбитра выступает Вилтон Сампайо (Терезина-ди-Гояс, Бразилия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
1-й тайм
1 : 0
ЮАР
1:0 Киньонес – 9'    

Матч между Мексикой и ЮАР проходит в группе А. Во 2-м туре мексиканская национальная команда встретится с Южной Кореей (19 июня), в 3-м туре — с Чехией (25 июня). ЮАР во 2-м туре сыграет с Чехией (18 июня), в 3-м туре — с Южной Кореей (25 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь чемпионата мира — 2026
Турнирная таблица чемпионата мира — 2026
Материалы по теме
Мексика уже выигрывает у ЮАР! LIVE первой игры ЧМ-2026
Live
Мексика уже выигрывает у ЮАР! LIVE первой игры ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android