«Наворотили. Будет неразбериха». Шалимов — о новых правилах на ЧМ-2026

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о введении новых правил на чемпионате мира‑2026.

«Мне кажется, наворотили. Но мы посмотрим, как это будет функционировать. Вот эти вводы аутов, ввод от вратаря, как это будут всё считать? Будет неразбериха. Понятно, что это делается, чтобы не затягивали время, предполагается улучшение, насколько это получится, я не знаю», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Ранее ФИФА анонсировала изменение в правилах на чемпионате мира 2026 года. Любой игрок, закрывающий рот в конфликтной ситуации с соперником, может быть наказан красной карточкой. Кроме того, заменённые игроки должны покинуть поле в течение 10 секунд после появлении информации о замене на табло. Также отсчёт времени будет фиксироваться при вводе мяча из аута и ударе от ворот.