Сесар Монтес стал первым футболистом РПЛ, сыгравшим на чемпионате мира 2026 года

Защитник московского «Локомотива» и сборной Мексики Сесар Монтес стал первым футболистом Мир Российской Премьер-Лиги, сыгравшим на чемпионате мира 2026 года. В матче 1-го тура группы А (11 июня) мексиканская национальная команда встречается с ЮАР. Защитник железнодорожников вышел на поле с первых минут.

Во 2-м туре мексиканская национальная команда встретится с Южной Кореей (19 июня), в 3-м туре — с Чехией (25 июня). ЮАР во 2-м туре сыграет с Чехией (18 июня), в 3-м туре — с Южной Кореей (25 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Невероятные стадионы ЧМ-2026: