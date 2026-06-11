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Сесар Монтес стал первым футболистом РПЛ, сыгравшим на чемпионате мира 2026 года

Сесар Монтес стал первым футболистом РПЛ, сыгравшим на чемпионате мира 2026 года
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Защитник московского «Локомотива» и сборной Мексики Сесар Монтес стал первым футболистом Мир Российской Премьер-Лиги, сыгравшим на чемпионате мира 2026 года. В матче 1-го тура группы А (11 июня) мексиканская национальная команда встречается с ЮАР. Защитник железнодорожников вышел на поле с первых минут.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
ЮАР
1:0 Киньонес – 9'     2:0 Хименес – 67'    
Удаления: Монтес – 90+2' / Ситхоле – 49', Зване – 84'

Во 2-м туре мексиканская национальная команда встретится с Южной Кореей (19 июня), в 3-м туре — с Чехией (25 июня). ЮАР во 2-м туре сыграет с Чехией (18 июня), в 3-м туре — с Южной Кореей (25 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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