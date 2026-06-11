Тренер сборной ЮАР — самый возрастной специалист в истории, выведший команду на матч ЧМ

Бельгийский специалист Уго Броос, возглавляющий сборную ЮАР, стал самым возрастным тренером в истории, выведшим команду на матч чемпионата мира по футболу. Он сделал это в возрасте 74 лет 62 дней. Броос превзошёл достижение немецкого специалиста Отто Рехагеля (71 год 317 дней). В эти минуты сборная ЮАР играет с Мексикой в матче 1-го тура группы А.

Рекорд Брооса на мировом первенстве 2026 года могут побить главный тренер сборной Чехии Мирослав Коубек, которому в сентябре исполнится 75 лет, а также бывший тренер сборной России Дик Адвокат, возглавляющий национальную команду Кюрасао.

Невероятные стадионы ЧМ-2026: