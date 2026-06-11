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Тренер сборной ЮАР — самый возрастной специалист в истории, выведший команду на матч ЧМ

Тренер сборной ЮАР — самый возрастной специалист в истории, выведший команду на матч ЧМ
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Бельгийский специалист Уго Броос, возглавляющий сборную ЮАР, стал самым возрастным тренером в истории, выведшим команду на матч чемпионата мира по футболу. Он сделал это в возрасте 74 лет 62 дней. Броос превзошёл достижение немецкого специалиста Отто Рехагеля (71 год 317 дней). В эти минуты сборная ЮАР играет с Мексикой в матче 1-го тура группы А.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
ЮАР
1:0 Киньонес – 9'     2:0 Хименес – 67'    
Удаления: Монтес – 90+2' / Ситхоле – 49', Зване – 84'

Рекорд Брооса на мировом первенстве 2026 года могут побить главный тренер сборной Чехии Мирослав Коубек, которому в сентябре исполнится 75 лет, а также бывший тренер сборной России Дик Адвокат, возглавляющий национальную команду Кюрасао.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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