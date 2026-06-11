Папа Римский Лев XIV стал почётным членом мадридского «Реала»

Мадридский «Реал» объявил, что Папа Римский Лев XIV стал почётным членом испанского клуба.

«Совет директоров футбольного клуба «Реал» Мадрид, собравшийся сегодня, в четверг, 11 июня, под руководством Флорентино Переса, принял решение назначить Его Святейшество Папу Льва XIV почётным членом мадридского «Реала», что является высшей наградой, присуждаемой нашим клубом.

Таким образом, «Реал» Мадрид выражает своё восхищение и признание в адрес человека, который представляет миллиарды людей и способствует установлению мира, солидарности и справедливости во всём мире. Его визит на стадион «Сантьяго Бернабеу» 8 июня 2026 года стал честью для мадридского «Реала» и навсегда останется одним из самых трогательных моментов в нашей истории», – сообщает официальный сайт «Реала».