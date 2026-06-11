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«Может быть очень много спорных решений». Радимов — об изменении в правилах на ЧМ-2026

«Может быть очень много спорных решений». Радимов — об изменении в правилах на ЧМ-2026
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о введении новых правил на чемпионате мира — 2026.

«Тут самое сложное, что это всё будет сразу применимо на чемпионате мира. Мы нигде не видели, чтобы это обкатывалось. И как это судьи будут трактовать, может быть очень много спорных решений, которые будут приниматься», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Ранее ФИФА анонсировала изменение в правилах на чемпионате мира 2026 года. Любой игрок, закрывающий рот в конфликтной ситуации с соперником, может быть наказан красной карточкой. Кроме того, заменённые игроки должны покинуть поле в течение 10 секунд после появления информации о замене на табло. Также отсчёт времени будет фиксироваться при вводе мяча из аута и ударе от ворот.

Календарь чемпионата мира — 2026
Турнирная таблица чемпионата мира — 2026
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